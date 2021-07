Une personne gravement intoxiquée à la suite d’un incendie à Laeken

Un incendie s’est déclaré mardi soir dans la cage d’escalier d’un immeuble à appartements rue Karel Bogaerd à Laeken, selon les pompiers de Bruxelles. Un habitant a été gravement intoxiqué par la fumée. Il a immédiatement été évacué vers l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek pour y être soigné.

« Les pompiers ont été appelés mardi soir vers 20h25 pour un important incendie dans un immeuble à appartements de trois étages, rue Karel Bogaerd à Laeken. À leur arrivée sur place, il y avait un énorme dégagement de fumée dans la cage d’escalier et il y avait beaucoup d’objets, notamment un canapé et des textiles, en feu sur le palier des deuxième et troisième étages », a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Au troisième étage, les pompiers ont secouru un habitant gravement intoxiqué par la fumée. L’homme, équipé d’un masque respiratoire relié à la bonbonne d’oxygène des pompiers, a été évacué par la cage d’escalier puis transféré à l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek. Les autres habitants ont pu évacuer par leurs propres moyens.

« La cage d’escalier est complètement brûlée », a déclaré Walter Derieuw. « La cause de l’incendie est accidentelle. Seul le rez-de-chaussée est actuellement habitable », a-t-il précisé.

« Nous tenons à souligner une fois de plus qu’il ne faut rien empiler dans les espaces communs comme le couloir ou la cage d’escalier », a commenté le porte-parole des pompiers. « Ces objets peuvent retarder l’évacuation des habitants, gêner la progression des sauveteurs et ils ajoutent également une charge d’incendie supplémentaire. »

Les pompiers sont intervenus avec deux auto-échelles et deux auto-pompes. La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles est également intervenue sur les lieux afin de mettre en place un périmètre de sécurité permettant aux services de secours de travailler.