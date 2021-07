Un nouveau centre de formation pour la zone de police Bruxelles-Ixelles en 2023

Les 2.200 agents de la zone de police Bruxelles-Ixelles disposeront dans moins de deux ans d’un nouveau centre de formation et d’un chenil flambant neuf.

La première pierre de ce futur bâtiment, situé dans le zoning de l’avenue De Béjar à Neder-Over-Heembeek, a été posée mercredi par le bourgmestre de la Ville Philippe Close et le chef de corps Michel Goovaerts. L’inauguration est attendue dans le courant de l’année 2023 après un emménagement programmé à partir de novembre 2022.

Ce nouveau bâtiment comprendra notamment un stand de tir constitué de 15 couloirs dont 5 pour les exercices de tir à courte distance (30 m) et 10 pour les exercices de tir à longue distance (50 m) ainsi qu’un espace modulable pour les exercices d’intervention en milieu urbain. Le chenil pouvant accueillir 50 chiens sera installé à l’arrière du bâtiment. Il remplacera ceux situés actuellement dans le bois de la Cambre et dans le parc d’Osseghem. Le centre sera ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le coût total est estimé à 18 millions d’euros.

Le projet est commandé par la Ville de Bruxelles, la commune d’Ixelles et la zone de police. Le consortium CIT Blaton – Assar Architects – VK Architects/Engineers se charge de la construction. L’administration régionale Citydev, chargée du développement économique et de la rénovation urbaine, se charge de la coordination et a apporté le foncier.

« La zone de police manquait clairement d’un centre d’entraînement », a commenté le bourgmestre Philippe Close (PS), rappelant que la zone coordonnait plus de 1.000 manifestations et plus de 4.000 évènements pas an, dont les sommets de l’OTAN, et couvrait 20 % de la population de la Région bruxelloise.

Selon le chef de corps Michel Goovaerts, « notre attitude doit être respectueuse et irréprochable. Disposer de ce centre de formation contribue à ce dessein. Nous renforçons la confiance des citoyens et obtenons de meilleurs résultats dans notre action. »