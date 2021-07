19 interventions des pompiers suite aux bourrasques qui ont balayé la capitale

Ce mardi, suite aux fortes rafales de vent, les pompiers de Bruxelles sont intervenus à onze reprises pour des arbres déracinés et huit fois pour des objets menaçant de tomber.

« Suite aux bourrasques les pompiers de Bruxelles sont intervenus onze fois pour des arbres déracinés et 8 fois pour des objets divers balayés par le vent (tuiles, corniches, gouttière, branches d’arbre). Heureusement, il n’y a pas de blessés à déplorer. Le vent se couche et il n'y a plus d'appels qui rentrent au nº 1722 ni via le guichet électronique www.1722.be. », commente Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles en fin d’après-midi.