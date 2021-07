20 mois requis contre deux cambrioleurs pris en flag dans un immeuble de Saint-Gilles

Lundi, le parquet de Bruxelles a requis deux peines de vingt mois de prison à l’encontre de M. et B., deux jeunes sans-papiers, pour un vol avec effraction commis dans la nuit du 8 au 9 avril 2021 à Saint-Gilles. Les prévenus et un mineur ont été pris en flagrant délit dans un immeuble en travaux de la chaussée de Charleroi. M. et B. assurent s’être simplement réfugiés du froid et rejettent le vol sur le mineur.

** ************** ** ********** ****** * ****** ** **** ** ****** ** ************ ** **** ********* ************ **** ** **** ** *** **** ********** ****** **** ** **** ** * ** * ***** ******** ** ***** ** ******** ************* ** ********** ***** *** ************ ** ** ** *** **** ****** ********** *** *** ********** ***** ** ********* **** ************ **** ********* ********** ** ****** *** **** ******** ************ ****** ****** ********* ********** ************* ********** **** ***** *** ** ******* ** **** ** ** *** *** ** ******* ** * ***** ******** ** ********** ****** ******* ***** *** *** ******* ***** *** * ****** ** ************** ****** ** ***** *** *** * *** ***** ********* ***** ******* ** **** ****** * ***** ********* ** ************ ** ************* *********** ******* ****** ****** ***** *** ***** ********* **** ******* **** ** ****** ************ ** ****** ******** ** ********* ****** ******** ** ******* ***** ***** ************* ** **** ****** ******* *** ******** ********** ** ************* ** *********** ** ****** ** ******* ****** ****** ********* ********* ** ******* *** ******* ** ************* ** ************* ** ******* * ***** ********** *** ************* *** ***** ****** ******* *** ***** *** ******** ** ***** ************* *** ********* ** ** ** ****** ** ************* * ******* ** ****** ***** ** ** ********* **** ** ******* ** ********* *********** *** ****** ** ********** ***** ********* *** ********** **** ************ ** ** ********* ** ********** ***** **** ******** *** ** *** **** *** ***** ********* ** ***** ***** ** ******** ** ***** *** ****** ********** ** ******* *** *** *** ******* ***** *** ********* *** ********** ** *** ** ************** ******** * ******* *** ****** *********** ** *** **************** ** ** ** *** ***** ******* **** ****** ********** * ********* ** ****** *** *** * ***** ********** ** ** ** ******** ******** ******** *************** ** **** ** ************* **** ******** ** ********** ******* ********* *** *** ********** *********** **** ** ********* **** **** ** **** ********* ******* *** ********** *********** ***** *** ********** ***** ** ***** ******* ** **** ********** **** *** ******* *** ***** *** ********* ** ********** ******* ***** ********* * ******** *** ****** *** ********* *** ******** ** ************** ***** ***** ** *** ***** ******** ******* * ***** ********** ********* **** *** ******* ** ** ****** **** ***** ** ************** ** ********** ** ********* ** *** * ****** ** **** ****************** ** **** ********* **** **** ********* ***** ************ ********** ** ********* *********** **** ****** *** ********** **** ** ***** ****** *********** ******* ******* ******* ***** ***** ******** ** *** ** ********* ******** ************ ** ******** **** **** ** ******** *** ******* ****** *** ************************* * ******* ** ***** ******** ********** ****** *** ********** ** ******** ****** ** ********* ** ** ******* *********