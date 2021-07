Chez Béri: des burgers et des ribs dans les Marolles

06/07 11:00 → 06/07 17:00

Au cours de la journée de mardi, nous entrerons temporairement dans un champ de vent assez fort sur le flanc sud d'une dépression sur les îles britanniques. On attend des rafales de vent jusqu'à 70 à 75 km/h, voire un peu plus au littoral. En fin d'après-midi et en soirée, la force du vent diminuera rapidement.