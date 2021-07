Quatre personnes victimes d’une intoxication au CO à Molenbeek

Quatre personnes ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone lundi à Molenbeek-Saint-Jean. L’une d’elles a perdu connaissance. Une deuxième a été sévèrement touchée alors que les deux dernières ne sont que faiblement intoxiquées, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

L’incident s’est produit vers 12h20 dans un immeuble à appartements de cinq étages, situé rue Saint-Martin. La pompe submersible des garages et caves communs était en panne et une partie des caves était sous eau. Deux ouvriers sont arrivés sur place pour évacuer l’eau avec une pompe reliée à un groupe électrogène.

« Les ouvriers n’ont toutefois pas tenu compte de l’émanation de gaz du groupe électrogène », a indiqué un porte-parole des pompiers. « Les services de secours ont été appelés sur place lorsqu’un des deux hommes a perdu connaissance et que l’autre ne répondait pas. À notre arrivée, la police avait déjà extrait les deux ouvriers du sous-sol. Il y avait un taux de CO de 0,07 % dans cette cave, suffisant pour être mortel. Une résidente et un responsable de la commune ont aussi été légèrement intoxiqués et admis à l’hôpital. »