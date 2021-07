Grève de la faim de sans-papiers: aide psychosociale et accompagnement individuel

Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), tente de mettre un terme à la grève de la faim des sans-papiers à Bruxelles. Il propose une aide psychosociale et un accompagnement.

Depuis plusieurs semaines, des sans-papiers occupent l’église du Béguinage et les réfectoires de l’ULB et de la VUB. 430 d’entre eux font une grève de la faim et demandent la régularisation.

Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), tente de mettre fin à l’action des sans-papiers avec différentes initiatives. Il a proposé une zone neutre la semaine dernière pour informer individuellement les personnes sur leur dossier et le CAW (Centre for General Welfare) Bruxelles a également été mobilisé jeudi dernier. Depuis plusieurs jours, le CAW Bruxelles offre un soutien psychosocial individuel aux grévistes de la faim. Pour l’instant, aucun accompagnement individuel n’a pu être entamé.

« Nous espérons tous que la grève de la faim prendra fin le plus rapidement possible. Il est important d’offrir un soutien non seulement médical mais aussi psychosocial. Nous ne cessons de répéter qu’il est important pour les personnes de voir leur dossier examiné individuellement. », déclare Sammy Mahdi.

Il est compréhensible qu’il y ait peu de confiance pour s’adresser directement à l’Office des étrangers ou à Fedasil, estime le secrétaire d’État. Sans information, les services ne peuvent toutefois pas examiner les dossiers individuels. Il est donc important que cela se fasse pour pouvoir aider efficacement les gens. Cependant, le CAW Bruxelles offre actuellement déjà un soutien psychosocial sur le site de la VUB.

Le gouvernement ne peut accéder à la demande générale d’octroi d’un droit de séjour aux grévistes de la faim, ou à toute personne sans papiers. Il existe des règles claires concernant les personnes qui peuvent séjourner légalement ici. Un droit de séjour peut être obtenu par les canaux de migration légale tels que la migration de travail, la migration étudiante, le regroupement familial, la demande d’asile ou les statuts de protection spécifiques. Ceux qui n’entrent pas dans ces catégories peuvent, pour des raisons exceptionnelles, demander une régularisation pour motifs humanitaires. Cela se fait sur une base individuelle. En 2020, cela concernait 3.508 personnes de différentes nationalités.

Depuis des semaines, Sammy Mahdi tente de mettre fin à cette grève de la faim. Depuis le début de l’action, il a engagé le dialogue avec toutes les organisations éloignées ou proches de la grève de la faim qui ont demandé un entretien. Il a également pris contact lui-même avec des organisations pour discuter avec elles afin de comprendre leurs préoccupations. Il fait aussi des propositions pour obtenir de meilleures règles de migration. Du personnel supplémentaire est recruté pour accélérer le traitement des dossiers, et pour certaines catégories qui doivent aujourd’hui recourir à la régularisation de leur situation de séjour, on travaille à une procédure de séjour séparée, avec un droit de séjour effectif.

Il a eu des moments de dialogue avec les personnes sans papiers qui font la grève de la faim. Mais le message était toujours clair, une grève de la faim n’est pas le moyen de forcer une régularisation. « Je suis très préoccupé par l’état de santé des grévistes de la faim. C’est pourquoi je lance un nouvel appel : s’il vous plaît, arrêtez la grève de la faim. Des vies sont en jeu », conclut Sammy Mahdi.