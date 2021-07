Bruxelles n’atteindra pas le cap des 70% de population vaccinée d’ici le 15 juillet

Le cap des 70% de population vaccinée à Bruxelles estimé nécessaire à l’échelle mondiale pour venir à bout de la pandémie de coronavirus ne sera pas attteint d’ici la semaine prochaine, contrairement à ce qu’avait espéré la Commission communautaire commune, a affirmé lundi la responsable du service de l’inspection de l’hygiène de cette institution bicommunautaire, Inge Neven. Selon celle-ci, ce taux est actuellement de 56%.

«On sera plutôt à 60%», a-t-elle indiqué lundi lors de la conférence de presse hebdomadaire de la Cocom consacrée à la situation sanitaire et aux mesures prises à Bruxelles.

Toutefois, la proportion de personnes vaccinées dans la capitale continue d’augmenter. Pour les 65+, on atteint actuellement un taux de 79%. Pour les 55-64 ans, on a également dépassé le cap des 70% (73%).

On observe, d’après Inge Neven, qu’il est plus difficile de convaincre dans les tranches d’âge plus jeunes.

Actuellement, toutes les personnes de 16 ans et plus peuvent se présenter sans rendez-vous dans un centre de vaccination, même si les rendez-vous peuvent toujours être fixés. Depuis peu, les 12-15 ans présentant des facteurs de comorbidité peuvent s’inscrire pour la vaccination.

Conséquence du ralentissement observé dans les vaccinations (62.000 doses la semaine dernière): la Cocom a réservé 59.600 doses cette semaine et 51.600 pour la semaine prochaine.

Celle-ci insiste pour que les candidat(e)s au voyage fassent en sorte d’être vacciné(e)s de manière complète avant leur départ en vacances en raison de la progression du variant Delta, particulièrement contagieux - il représente à présent 23% des contaminations en Belgique-.

Mme Neven souligne que le vaccin Johnson & Johnson à dose unique couvre le patient à 80% contre ce variant.

A Bruxelles, il y a des lignes de vaccination dédiées à ce produit dans les centres du Heysel et de Molenbeek. Ce vaccin est également disponible dans les autres centres, mais uniquement sur rendez-vous.