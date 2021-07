Anderlecht: un stage a priori sans Sambi Lokonga, toujours plus proche d’Arsenal

Le milieu de terrain des Mauves devrait très prochainement finaliser son transfert chez les Gunners.

Albert Sambi Lokonga est de plus en plus proche d’Arsenal. Dernier signe en date : le milieu de terrain ne devrait pas partir en stage avec Anderlecht. L’entourage du joueur s’attend à ce que le dossier avance dans le courant de la semaine. Le club de son côté ne confirme pas, mais n’infirme pas non plus.

La semaine dernière, nous vous dévoilions l’existence d’un accord personnel entre Sambi Lokonga et les Gunners, les négociations se poursuivant dans le bon sens entre les deux clubs. Arsenal a récemment augmenté son offre à 17,5 millions d’euros pour le capitaine du RSCA.