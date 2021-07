Vaccination: un million de doses administrées en Région bruxelloise

Ce dimanche 4 juillet à 14 heures, le centre de vaccination de Forest a administré la 1.000.000e dose de vaccin.

La campagne de vaccination déployée en Région bruxelloise en février 2021 avec l’ouverture de 10 centres de vaccination et complétée progressivement par un dispositif de vaccination locale (équipes mobiles, antennes de proximité…) réalise ainsi une belle avancée.

Mis en place par la Cocom, la commune de Forest et la Croix-Rouge, le centre de vaccination de Forest, situé Chaussée d’Alsemberg 203, a ouvert ses portes le 15 mars 2021. Le bâtiment héberge également un centre de testing, facilement accessible par les transports en commun et aussi par les personnes à mobilité réduite (y compris celles qui se font vacciner), via l’Avenue Jupiter 201.

Le centre, qui fêtait son 100e jour de vaccination ce vendredi, a administré près de 60.000 doses.

La Croix-Rouge est un partenaire important qui coordonne 4 des 10 centres de vaccination ainsi que 4 des 8 centres de testing en Région de Bruxelles-Capitale. La Croix-Rouge fait également partie des équipes mobiles de la Cocom qui vaccinent les personnes sans-abri, les personnes migrantes et les personnes sans papiers qui ne sont pas couvertes par les plans déployés jusqu’à ce jour et qui n’ont pas accès aux centres de vaccination habituels en raison de leur statut ou de leur situation sociale.

« 1.000.000 de doses administrées à Bruxelles ! Je me réjouis de cette étape supplémentaire dans notre campagne de vaccination. Mais le travail et la vaccination continuent, via nos centres de vaccination, nos équipes-mobiles et l’ensemble des dispositifs de proximité. Notre objectif reste inchangé : obtenir la couverture vaccinale la plus large possible. Merci à toutes les actrices et tous les acteurs de terrain pour leur travail indispensable. Et bravo à l’ensemble des personnes vaccinées. Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de la sortie de cette trop longue crise », déclare Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de la Santé.