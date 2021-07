Les mutualités se dotent d’agents de prévention pour aider leurs affiliés isolés

Laura D’Ascoli fait partie des 15 agents de prévention recrutés et formés. - E.G.

La crise sanitaire a dévoilé une fracture dans l’accès aux soins de santé, notamment auprès des publics les plus vulnérables. Depuis mai, la Région bruxelloise a mis en place un projet intermutualiste. 15 agents de prévention écoutent, conseillent et informent les Bruxellois de plus de 65 ans.