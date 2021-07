«La Halte»: le nouveau Pocket Park à Laeken

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable-Bockstael, la Ville de Bruxelles a aménagé de petits espaces verts sur des anciennes friches. « La Halte » est le nouveau Pocket Park créé.

Un nouvel espace vert vient d’être ouvert samedi 03 juillet. Le pocket park « La Halte » fait partie d’un ensemble de quatre nouveaux petits espaces vert de respiration aménagés sur des terrains en friche le long des berges de la ligne de chemin de fer L50 qui traverse les quartiers de Laeken densément construits et avec un taux de verdurisation très faible. Ces quatre « Pocket Parks » entrent dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael.

D.R.

« Nous voulons embellir Laeken et rendre ce quartier densément construit plus vert ! Les petits espaces verts de proximité sont si précieux et importants pour les habitants qui ne disposent pas de balcon ou de jardin. Avec ces quatre pockets parks du Contrat de Quartier Bockstael, nous relions les espaces verts environnants via un maillage vert local, et nous faisons de la ligne de chemin de fer L50 une réelle ligne ‘verte’ ! », déclare Zoubida Jellab (Ecolo), échevine des Espaces verts et de la Propreté publique.

D’une superficie de 1.800m2, il est aménagé comme une plaine ouverte où l’on vient se reposer, jouer avec les enfants, profiter des points de vue inattendus, notamment du fait de la présence de la ligne de chemin de fer, de l’ancienne petite gare royale de l’autre côté des voies et de la proximité du canal.

L’objectif est de réaménager des terrains en friche pour offrir des espaces verts accessibles à tous. Le nouveau Pocket Park est « Une friche devenue un petit espace vert de proximité, lieu de respiration et de détente dans un quartier dense toujours plus vert et agréable », résume Arnaud Pinxteren (Ecolo), échevin de la Rénovation urbaine et de la Participation citoyenne