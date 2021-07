D1A : le jeune Isaac Tshibangu passe du Tout Puissant Mazembe à Anderlecht (vidéo)

Vidéo

Le Congolais Isaac Tshibangu quitte le Tout Puissant Mazembe pour Anderlecht, où il a signé un contrat jusqu’en 2024, a annoncé le club bruxellois samedi. L’ailier de 19 ans avait rejoint le TP Mazembe en 2019.

«Lors des deux saisons qu’il a passées chez les Corbeaux, Isaac a rapidement saisi sa chance et il est devenu un pion important de leur ligne offensive», écrit le RSCA dans un communiqué.

«En quarante-quatre matches disputés avec le Tout Puissant Mazembe, cet ailier gauche véloce et explosif, aussi capable d’évoluer à droite et au cœur du jeu en soutien d’un attaquant, a marqué neuf buts et délivré quatre passes décisives. Il a également disputé cinq rencontres en Ligue des Champions de la CAF, où il a en outre aussi trouvé une fois le chemin des filets. Isaac Tshibangu a aussi été sélectionné pour la toute première fois en équipe nationale par les Léopards à seize ans».

Pour rappel, Anderlecht débutera en championnat le 25 juillet par un derby face à l’Union Saint-Gilloise, de retour en D1 après 48 ans.