Ouverture du BXL S’ket Park du Bois de la Cambre

Skateboard, trottinette, roller, vélo BMX, cross, quad (patins à roulettes) et on en passe : cet été toutes ces disciplines seront praticables sur le tout nouveau Skate Park extérieur du Bois de la Cambre.

Situé sur l’asphalte libérée des voitures de l’avenue de Groenendael, en plein cœur du Bois, le BXL S’ket Park est conçu spécialement pour les débutant(e)s ou les expert(e)s. Avec ses 330m² de surface, les amateurs de glisse pourront travailler leurs « tricks », « ollies », « drops » et autres figures acrobatiques. Mordus de sensations fortes, rendez-vous au BXL S’ket Park du 2 juillet au 19 septembre inclus !

« Le sport en plein air et en particulier les sports urbains se sont développés comme jamais à Bruxelles depuis le crise sanitaire. Le skateboard fait quant à lui son entrée par la grande porte aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sport se structure, s’organise et se développe. L’installation d’un Skate Park extérieur dans l’un des hauts lieux de notre capitale est un tremplin pour les sports de glisse et leurs adeptes. La Ville de Bruxelles est fière d’avoir transformé une autoroute en rampe de lancement pour un sport qui rassemble de plus en plus de Bruxellois(e)s dans nos espaces publics », déclare Benoit Hellings (Ecolo), échevin des Sports, qui ne cache pas son enthousiasme pour ce projet

Le centre du Skate Park sera composé de modules de type « curb », « double curb », « flat rail », d’un jump et d’une double vague. Les extrémités comprendront quant à elles une mini rampe et deux « quarter pipes ». Un combo idéal pour contenter les riders bruxellois(es).

« Le skate doit pouvoir trouver sa place dans la Ville. Loin de l’idée de le bannir ou de restreindre son utilisation, la Ville veut promouvoir le skate et soutenir ses utilisateurs », ajoute Philippe Close (PS), le bourgmestre de Bruxelles.