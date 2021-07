Zone de basse émission: le flop de la prime pour les utilitaires légers

La zone de basse émission (LEZ) à Bruxelles est en place depuis janvier 2018. Elle vise à interdire progressivement aux véhicules les plus polluants d’encore rouler dans les rues de la capitale. Dès le début, une prime a été prévue pour aider indépendants et PME à remplacer leurs véhicules utilitaires légers. Mais en 2 ans et demi, seules… 10 primes ont été accordées à cet effet! Interpellée à ce sujet par Anne-Charlotte d’Ursel (MR), Barbara Trachte (Ecolo) annonce une réforme pour cet automne.

******** ********* ***** ** ****** ********** *** ** ****** ******** *** ** ******** ** ******* ** **** *** ***** ******* ********* ** ********** *** ********** ************** ******* ******** ** ******* * ******** ************* *************** ********** *** **** ** ********* *** ********** *** **** ********** ******* ***** *** *** ********** ****** ****** **** ** ** **** **** ***** ** ****** ****** ** ******* ******* ******** **** ** ******* *** ***** ********** * ***** ******* **** ***** *** ************* ** *** ** ********* **** ********* ********** ******* *************** *********** ** ************ ** ********** *** *** ******* ***** *** **** *** ** ***** ********* ********* ********* ** ****** ** **** *** ***** ***** **** ** ** ******** ************ ** ****** *** ***** ********** ** ** ************ ** *** * ****** ** ********* ********** ************** ********* ** *********** ** ******** ** ************** ********** ****** *** *********** ** ******* ******** ****** ****** *** ****** **** ********* ** ****** ** ** ******* ******** ** ** ***** ****************** *** *********** ************ ********** ********* ***** ******* ********** ******************** ***** **** ****** ********* ********** ****************** ****** ** ****** *** ********* *** *** *** **** *********** *** ****** ********* ***** ********* *** ******* ************* ******** *** *************** ** ****** ** **** *** ******* ***** ** ***** **** *** ******* ******* **** ********* *** *** ******* **** ********* ******* ***** ******************** ***** *********** ********** ** **** **** * **** ******** ** ******* ******* ******* ******** ***** ***** ********* *** ***** ********** ** *** **** *********** ****** ***** ******* **** *** ********** ************ ** ** **** *********** *** ********* ** ** ***** ** ********** *********** **************** ******* ************* ************ ******** ** ******* ***** ** ****** *************** ******* ** ** ********** ******** *** *** ************** *** ******** ********** *** ***** ******** ******* ** ** *** ********* *** ** ******* ** *** ************* ***** ***** ****************** * ***** ** *********** ********* ************** **** ** ********* ********** ****** ** ****** **** ******* ** ****** *** *** ***** ********** ** ***** *** ****** *********** ***** ******* ***** ** ******* ** ** ***** *** ********* ***** *** *********** **************** ******* ********* **** ****** ** ***** ** ********** ** ** ************ ** ** *********** ** ** ***** *** ******* *** *** ************* **** ** ** ****** **** *********** ******** ** ******** *** *********** ** **************** ** ******** ***** *** ********* *** ************* ******************** ********** ** **** *** ** ********* ** ** ******** *** **** ******** ******** ** ************ *** ** ***** *** **** ** ****** ********** ***** ** ***** **** *** ***** *** ********** ** ********* ******* ** **** ****************** ** ** ********* *** *********** **** *** **** ***** ****** ******* ********* ******* *** ***************** ** ******* ** ** *********** ********** ** ******** *** ********* *** ********* ** ******** *********** ********** **** ******** **** ****** **** *********** ** *** ******** ****** ***************** ********** **** ********* ****** ********* ************ **** *** **** **** *********** **** ** ********** *** *************** ************* *** ***** **** ***** ***** ********** **** ** ******* ******** **** *************** ******* *********** ** ******* ** ** *** **** ** ***** ****** ***** **** *** ********** ** ******* ** ********* *********** ** ******** ** ******* ********* **** ****** **** ** ********* ****** *********** *** ** *********************