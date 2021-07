Voici le nouveau maillot extérieur d’Anderlecht: une véritable touche rétro (vidéo)

Vidéo

Le RSC Anderlecht présente son tout nouveau maillot extérieur pour la saison 2021-2022. « Un maillot avec une touche rétro, faisant référence aux vareuses de notre glorieux passé », commente le Sporting.

Le blanc caractéristique du RSCA est incorporé dans un motif raffiné et stylé. « L’iris de Bruxelles et les trois étoiles du record de titres s’affichent joliment dans l’encolure. Et dans la couture, tout ce qui compte : ‘This shirt is yours’.

Le lancement du maillot ‘away’ est également porté par nos propres joueurs et joueuses, comme Anouar Ait El Hadj, Francis Amuzu et Yari Verschaeren et Charlotte Tison. Et par de nombreux ambassadeurs du RSCA qui ont un cœur bruxellois. Parmi eux, le joueur de hockey Tom Boon, Danira Boukhriss de la VRT Vilvoorde, la star du jiu-jitsu molenbeekoise Amal Amjahid, le rappeur bruxellois Hamza et beaucoup d’autres encore », explique encore le RSCA.