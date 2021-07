La Stib comptabilise plus de 2 millions de paiements sans contact en un an

Plus de 2 millions de paiements sans contact. - D.L.

Depuis juillet 2020, les usagers des transports publics bruxellois ont l’opportunité de payer leur trajet sur le réseau de la Stib directement avec leur carte bancaire ou leur smartphone. En un an, plus de 2,35 millions de validations ont été enregistrées via ce mode de paiement sans contact, a indiqué vendredi la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.