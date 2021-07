Le gouvernement bruxellois augmente sensiblement l’enveloppe pour le non-marchand

Le gouvernement bruxellois et le collège de la Commission Communautaire française (Cocof) ont décidé jeudi d’augmenter le budget initialement prévu pour l’accord non-marchand bruxellois 2021-2024 le faisant passer de 30 millions à 57 millions d’euros pour la fin de la législature.

Justification avancée jeudi après-midi par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et la ministre-présidente de la CoCof Barbara Trachte (Ecolo): la pandémie et la crise sanitaire ont un impact social et économique très important sur le secteur non-marchand, dont les activités sont impactées par les évènements et par les mesures indispensables prises au cours des derniers mois. Que ce soit dans les secteurs de la Santé, du Social, de l’Aide aux personnes de la Formation et de l’Insertion socioprofessionnelle, de la Culture et du Sport ou encore de la cohésion sociale, les associations et services subissent toujours de plein fouet les conséquences de la crise.

C’est dans ce cadre que le gouvernement bruxellois et le collège de la Cocof ont décidé, ce jour, de renforcer le soutien via l’accord non-marchand « à un secteur indispensable pour nos concitoyens », ont dit les deux responsables gouvernementaux dans une communication commune.

Les discussions avec les partenaires sociaux seront entamées dès le 9 juillet, afin de déterminer les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce refinancement qui s’étalera sur la période 2021-2024.

Selon le cabinet de Rudi Vervoort, le gouvernement met à disposition une enveloppe répartie en différents chapitres. Le contenu des modalités de mise en oeuvre devra être négocié avec les partenaires syndicats et le banc patronal à partir du 9 juillet.

« Cette décision traduit la conscience de mon gouvernement de l’importance sociétale et économique des secteurs non-marchand, des secteurs mis sous pression depuis le début de la crise socio-sanitaire. Cette augmentation du budget permettra non seulement une plus large revalorisation salariale dans les secteurs non-marchand bruxellois, mais aussi la mise en œuvre d’un ensemble de mesures relevant de la tenabilité, permettant ainsi aux travailleurs, dans des métiers dont la difficulté a été mise en évidence, de tenir dans la longueur durant leur carrière », a commenté le ministre-président bruxellois.

Barbara Trachte a abondé dans le même sens, se réjouissant « que nous soyons parvenus à cette décision qui permettra la conclusion prochaine de cet accord non-marchand, véritable reconnaissance sociétale du travail effectué au quotidien par les associations et leurs travailleurs, ainsi que de leur engagement durant la crise. Grâce à ces nouveaux moyens conséquents, les secteurs concernés vont pouvoir bénéficier d’une revalorisation et d’une harmonisation salariale ainsi que de plusieurs mesures qualitatives particulièrement attendues. C’est aussi la qualité des services aux citoyens qui est garantie ».