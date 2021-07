Couleur Café dévoile l’affiche de l’événement GATE

Les organisateurs de GATE, le nouveau projet du festival Couleur Café, ont dévoilé vendredi un aperçu de l’affiche de l’événement, qui aura lieu à Anderlecht le dernier week-end d’août et le premier week-end de septembre.

GATE, qui signifie porte en anglais, s’ouvrira le jeudi 26 août avec une programmation imaginée de concert avec l’équipe de Volta, organisation bruxelloise qui soutient les artistes émergents. Ce Volta-Day accueillera la soul et le R’n’B de Stace, le jazz-rock de Tukan, le rap de Brihang et un set de DJ Marcelle.

La soirée du vendredi 27 août se déroulera sous la houlette de Zwangere Guy, qui entamera les festivités avec un DJ set inédit de Papa ZG. Se succéderont ensuite le duo Lander & Adriaan, Frenetik, LeFto et DRKNGHTS Collective.

Samedi 28 août, les collectifs Reggaebus et The Roots Corner Sound installeront leurs soundsystems «faits maison» face à face, lors d’une collaboration inédite qui réunira de nombreux invités locaux et internationaux.

Le deuxième week-end GATE commencera le jeudi 2 septembre avec le jazz du duo père/fils The Gallands. Le hip-hop de Benjamin Epps lui emboîtera le pas, suivi du kuduro de Pongo et du hip-hop de FRONTAL.

La rappeuse anversoise Miss Angel et le collectif berlinois Habibi Funk, spécialisé en DJ sets de musique funk arabe, seront au programme du vendredi 3 septembre.

Les derniers concerts, qui se dérouleront le samedi 4 septembre, résumeront l’esprit de Couleur Café, à la croisée du R’n’B avec Juicy, du rap avec L’Or Du Commun et de l’électro mâtinée de house, afro et beats avec Philou Louzolo.

Les dimanches 29 août et 5 septembre seront des journées portes ouvertes gratuites, sans concert, mais avec de nombreuses activités sportives, artistiques et culinaires, en collaboration avec des associations locales.

La prévente des tickets a débuté vendredi. Les personnes ayant demandé un voucher après les éditions annulées de Couleur Café 2020 et 2021 peuvent l’utiliser pour acheter un ticket GATE, précisent les organisateurs. Toute valeur restante sera automatiquement convertie en un nouveau voucher.

Les mesures pour les événements de moins de 5.000 personnes en août et septembre n’ont pas encore été clairement définies par le gouvernement. Les visiteurs devront soit porter un masque et respecter la distanciation sociale, soit présenter une preuve de vaccination, un test PCR négatif ou un certificat de guérison du Covid-19. La prochaine réunion Codeco du 16 juillet devrait définir clairement les mesures.