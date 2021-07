Nos ministres se mobilisent: 260.000 euros pour promouvoir la marche en Wallonie

Trois ministres s’unissent pour développer l’usage de la marque quotidienne et de loisir, via l’asbl « Tous à pied ».

L’asbl « Tous à pied » va recevoir un subside de 262.633 € pour cette année, à l’initiative Ministres de la Mobilité, Philippe Henry, de l’Environnement, Céline Tellier et de la Sécurité Routière, Valérie De Bue. L’objectif est de développer l’usage de la marche quotidienne et de loisir, la valorisation des chemins et sentiers publics dans leur environnement naturel ainsi que l’amélioration de la sécurité routière des piétons en Wallonie.

L’ASBL Tous à Pied est soutenue financièrement par la Région wallonne depuis 2013. Pour des raisons de simplification administrative et de cohérence, les trois aides régionales sectorielles ont désormais été regroupées.

Ce soutien régional a permis à l’association de développer son expertise et de devenir, au fil du temps, une référence dans son domaine d’action, tissant des liens avec les communes au niveau local, et avec des associations et institutions de défense des piétons au niveau belge et international.

La convention cadre, pour une durée de quatre ans renouvelables, permet de pérenniser ce soutien et de répondre aux trois objectifs suivants : assurer l’ancrage des déplacements à pied dans nos réflexes de mobilité et de loisir ; travailler à l’éducation relative à l’environnement via la découverte de son environnement et former les enfants aux déplacements piétons en mettant l’accent sur leur sécurité routière.

Par ailleurs, le Gouvernement de Wallonie a marqué son accord, à l’initiative du ministre Henry, à l’octroi d’une subvention de 249.065 euros à l’ASBL MPACT (ex Taxistop) pour l’année 2021. Ici, il s’agit de développer le covoiturage et les nouvelles formes de mutualisation de la voiture individuelle en Wallonie.

Le covoiturage et les voitures partagées figurent également en bonne place dans le Plan National Climat Énergie (PNEC). La nouvelle convention cadre, d’une durée de quatre ans, entend notamment mettre en place les outils facilitant le covoiturage, l’autopartage et la mutualisation de la voiture individuelle en général, tant au niveau des entreprises, des collectivités locales, des écoles que de la population. L’enjeu est aussi de favoriser la complémentarité avec les autres modes de transport, modes doux et transports publics en particulier.