L’Union s’est montrée toujours aussi solide face au Standard (0-0)

Lewis et l’USGn’ont pas concédé grand-chose au Standard. - Belga

L’Union reste invaincue en préparation. Ce mercredi soir, elle a partagé l’enjeu face au Standard (0-0). Et avec un peu plus de réalisme, elle aurait même pu engranger un cinquième succès de rang. Les Saint-Gillois paraissent en tout cas bien en jambes, et également bien organisés défensivement, à moins d’un mois du début de la compétition.