Schaerbeek: la nouvelle salle sportive met à l’honneur deux sportives belges

Une nouvelle infrastructure est en train de voir le jour à l’emplacement de l’ancienne tribune Nord du Stade communal de Schaerbeek. Le bâtiment contient deux salles flambant neuves destinées à accueillir la pratique sportive. La commune avait lancé un appel auprès de ces citoyens pour suggérer deux noms. Le collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek a finalement décidé de rendre hommage à deux femmes sportives belges de haut niveau qui nous ont quitté trop tôt.

La première des deux salles sera dédiée à Marieke Vervoort. La deuxième salle, consacrée à la pratique notamment de la danse, de la zumba et d’autres sports sans ballon, rendra hommage à l’alpiniste d’origine bruxelloise Chloé Graftiaux.

« L’ouverture de ces deux nouvelles salles nous est apparu comme une occasion de mettre en avant aussi les femmes dans le sport », explique Thomas Eraly (Ecolo), échevin des Sports à Schaerbeek. « Depuis le début de la mandature, Schaerbeek a pour objectif de développer la pratique du sport par les femmes et lutter contre le sexisme dans le sport. Cela passe aussi par des choix symboliques forts tels que l’attribution de noms de salle à des sportives. »

Les citoyens schaerbeekois avaient été invité à proposer deux noms. Ceux-ci devaient remplir certaines conditions : la personne proposée devait être une femme et ne devait plus être en vie au moment de la proposition. Elle devait également être soit une Schaerbeekoise, soit une sportive, soit les deux à la fois.

Une trentaine de noms de personnalités ont été analysées par un jury composé de membre de l’administration et de représentantes de la Maison des femmes de Schaerbeek. Le jury a choisi de privilégier le nom de deux femmes sportives dans le but de valoriser l’image des femmes dans le sport auprès des Schaerbeekois(e)s. Les deux noms retenus sont apparus comme des évidences tant leur parcours humain et sportif était inspirant.

Malgré une tétraplégie progressive diagnostiquée vers l’âge de 14 ans, Marieke Vervoort (1979-2019) a dédié sa vie au sport de haut niveau. Basket-ball en chaise d’abord avant de se tourner vers le paratriathlon, les sports pratiqués par Marieke Vervoort ont pu bénéficier de sa capacité à inspirer l’admiration vers le grand public. C’est dans l’athlétisme handisport qu’elle a également porté au plus haut les couleurs de la Belgique en remportant une médaille d’or en 100 m aux jeux paralympiques de Londres en 2012. En 2016, lors des jeux paralympiques de Rio de Janeiro, elle remporte une médaille d’argent au 400 m et de bronze au 100 m. Durant toute sa vie, elle a mené différents combats de fronts tels que celui pour une société plus inclusive pour les personnes handicapées et celui pour le droit de mourir dans la dignité. Elle s’est finalement éteinte en octobre 2019 après avoir eu recours à l’euthanasie.

Chloé Graftiaux (1987-2010), née à Bruxelles, s’est imposée à travers le monde et notamment en France. Sportive depuis son plus jeune âge, elle se passionne dès ses 10 ans pour l’escalade grâce à sa grande sœur Alix qui lui fait découvrir ce sport dans les salles bruxelloises. Salles, compétitions et rochers deviennent son quotidien. A 19 ans, elle quitte la Belgique pour vivre pleinement sa passion et s’installe dans les Alpes où elle devient guide et secouriste de montagne. Reconnue sportive de haut niveau par la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle atteint l’apogée de sa carrière en 2010 en remportant plusieurs médailles d’or lors de la Coupe du monde d’escalade et finit troisième du classement général. L’année 2010 est également l’année du drame. Décrite comme une personnalité solaire par ses proches et toutes les personnes qui l’ont côtoyée, elle avait fait de l’aventure et du dépassement de soi le carburant de son existence. Le 21 août 2010, elle est victime de la chute d’un rocher en descendant l'Aiguille Noire de Peuterey et perd accidentellement la vie.