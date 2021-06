Saint-Josse: la délivrance électronique des cartes riverains se fait via l’IRISbox

Les informaticiens du CIRB et la cellule stationnement de Saint-Josse simplifient la délivrance des cartes « riverains » via le guichet « électronique » IRISbox de la Région de Bruxelles-Capitale.

Saint-Josse est la première commune bruxelloise à utiliser ce système de délivrance qui permettra des démarches plus simples, plus fiables et plus transparentes.

Les riverains ne devront plus transmettre la copie de certains documents comme la carte d’identité UE ou le permis de conduire UE. Toutes ces informations seront immédiatement disponibles à l'enregistrement de la demande dans IRISbox. Aujourd’hui seul reste le certificat d'immatriculation dont il faudra encore transmettre une copie recto-verso.

L’administration pourra plus facilement vérifier si le demandeur répond aux conditions du règlement pour l'obtention d'une carte de riverain. À la différence du mail, le demandeur pourra suivre en temps réel son dossier dans IRISbox.

Cette simplification concerne 90% des cartes de dérogation délivrées par la commune. Pour les 10% restants (entreprises, commerçants, institutions locales, etc), le demandeur se verra encore demandé des documents complémentaires via l'IRISbox.

Le demandeur introduit sa demande via IRISbox. L'administration communale vérifie si toutes les conditions sont remplies. Si c'est le cas, le demandeur est invité à régler un montant qui lui sera indiqué. Une fois le paiement reçu, la carte sera activée et une version papier immédiatement envoyée au domicile du demandeur.

Actuellement, la demande d'une carte de stationnement se fait soit par mail soit en se présentant au guichet « physique » rue Royale. Avec l'activation de la demande par IRISbox, la demande par mail ne sera plus possible. Cependant, pour rappel, le guichet situé au 284 de la rue Royale est ouvert du lundi au vendredi entre 8h30 et 13h sans rendez-vous.