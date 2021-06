Il conduit comme un fou dans la rue d’Aerschot: saisie administrative de sa Clio!

Pour la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse & Evere), c’est la 37 e saisie administrative d’un véhicule depuis le lancement de cette mesure de lutte contre les chauffards en novembre 2019…

L’équipe « Bijstands Team d’Appui » (BTA) de la zone de police Bruxelles Nord a intercepté ce lundi 28 juin 2021, vers 16 h 00, une voiture Renault Clio avec 3 occupants à bord, à l’angle formé par les rues de Brabant et de Quatrecht, suite à une conduite dangereuse.

« Le véhicule a démarré de la rue d’Aerschot en trombe et il n’a pas marqué l’arrêt au passage pour piétons sis à l’angle des rues d’Aerschot et Allard, mettant ainsi en danger la vie des piétons qui ont dû « sauter » sur le trottoir pour ne pas être percutés. Le conducteur a ensuite refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers et a continué sa route dans la rue d’Aerschot et, puis, la rue de Brabant. Le véhicule a finalement été intercepté par une équipe de police venue en renfort », contextualise la zone de police Bruxelles Nord.

« Vu le comportement du conducteur et la mise en danger de l’intégrité physique des autres usagers de la route, les policiers ont procédé à une saisie administrative du véhicule dans le cadre de la procédure sur base de l’article 30 de la loi sur la fonction de police. Vu sa vitesse, le conducteur ne pouvait pas anticiper les éventuels obstacles ou dangers sur la route et n’aurait eu aucun contrôle sur son véhicule », estime la zone de police Bruxelles Nord.

« Le conducteur pourra récupérer son véhicule à l’issue d’un délai de 5 jours ouvrables, moyennant le paiement des frais de dépannage et de stockage de son véhicule. Son permis de conduire lui a été retiré pour une période de 15 jours en raison de diverses infractions au code de la route du 1er au 4e degré, sur instruction du magistrat du parquet de Bruxelles. Les différents procès-verbaux des infractions au code de la route constatées par les policiers ont également été dressés et seront transmis au parquet de Bruxelles. Cette intervention s’est déroulée sans incident ni blessé », précise la zone de police Bruxelles Nord.

Pour la zone de police Bruxelles Nord, il s’agit là de la 37e saisie administrative d’un véhicule depuis le lancement de cette mesure de lutte contre les chauffards en novembre 2019.