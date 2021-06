Euro 2020: pas d’écrans géants à Bruxelles pour le quart de finale

Les bourgmestres bruxellois se sont réunis ce mercredi. La question des écrans géants dans l’espace public a été abordée lors que la conférence. Finalement, il n’y en aura pas.

Alors que la situation épidémiologique continue de s’améliorer et que la vaccination progresse, les supporters des Diables Rouges n’ont pas d’écrans géants pour regarder l’Euro 2020 en région bruxelloise. Lors des précédents matches et celui qui a opposé la France à la Suisse, les rencontres sportives se sont soldées par des grands rassemblements dans les rues bruxelloises et par quelques débordements.

Lors de la Conférence des bourgmestres ce mercredi 30 juin, la possibilité d’installer des écrans géants a été abordée. En effet, plusieurs bourgmestres dont ceux d’Ixelles et de Saint-Josse ont envisagé de mettre un écran géant pour mieux canaliser la foule, avant de se rétracter. Finalement, aucun écran géant ne pourra être installé sur l’espace public en Région bruxelloise pour regarder le match des quarts de finale de l’Euro 2020 de football qui opposera la Belgique à l’Italie vendredi prochain à 21h00.

La note actualisée de l’ensemble des chefs de corps des différentes zones de police à ce sujet est unanime. « Ils ne sont pas favorables à l’installation d’écran géant sur Bruxelles. Si une commune désire un écran géant, alors cela doit se faire de préférence dans un endroit sportif clos comme un stade de foot. La commune devra également faire un effort et recourir à une société privée de sécurité », explique Vincent De Wolf (MR), président de la Conférence des bourgmestres et maieur d’Etterbeek.

La police a indiqué ne pas disposer des forces nécessaires pour assurer le respect de l’ordre public et demande donc à avoir le soutien d’une société privée pour vérifier les sacs et s’occuper du comptage à l’entrée du stade.

Au vu de ces conditions, il ne devrait pas y avoir d’écran géant, estime Vincent De Wolf, pour le match de vendredi qui oppose la Belgique à l’Italie.