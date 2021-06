Diminution de 22% des cambriolages dans la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles

Au cours des cinq premiers mois de 2021, 805 délits de vol avec effraction ont été enregistrés dans la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles, selon des chiffres obtenus par la conseillère de police Bianca Debaets (CD&V). C’est une baisse de 22 % par rapport à la même période, l’année dernière, au moment où le premier confinement est entré en vigueur.

La question de la conseillère de police Bianca Debaets est intervenue à la suite de diverses informations parues dans la presse – notamment un témoignage d’un agent de quartier – sur le nombre croissant de cambriolages en ville.

Bianca Debaets. - DLL

D’ailleurs, plusieurs commerces du quartier Dansaert ont aussi été victimes de cambriolages, et un bijoutier a carrément décidé de déménager son activité. « Entre le 1er janvier et le 30 mai de cette année, la police a enregistré 805 cambriolages pour toute la zone », explique Bianca Debaets. « La liste des lieux touchés est assez diversifiée : des maisons privées, des magasins, des écoles, etc. Mais bien que cela représente en moyenne plus de 5 méfaits par jour, il y a en réalité une baisse par rapport à la même période en 2020. Nous étions pourtant à l’époque confinés, du moins à partir de la mi-mars, et beaucoup plus de monde se retrouvait en permanence à la maison. Et malgré tout, on était alors arrivé à un total de 1.041 délits. » Vigilance de mise après les assouplissements Néanmoins, la vigilance doit rester de mise, comme l’indique le Collège de police dans sa réponse. « À présent que les assouplissements nous offrent lentement mais sûrement un retour à une vie plus ou moins normale, on voit que des personnes moins bien intentionnées sont à nouveau de sortie », poursuit Bianca Debaets. « Il est donc toujours très important de prendre des mesures de prévention et de sensibilisation suffisantes pour s’assurer que le nombre de cambriolages n’augmente pas à nouveau. »