Un test grandeur nature pour l’Union SG face au Standard

L’Union enchaîne les amicaux. Ce mercredi, il s’agira déjà de son cinquième match de préparation. Et probablement du plus corsé jusqu’à présent puisque les Saint-Gillois se déplacent au Standard. Une bonne occasion dès lors de voir où Dante Vanzeir, de retour de blessure, et ses coéquipiers se situent à moins d’un mois du début de la compétition.

********** ********* ********* ******** ** *********** **** * ** ***** ********* *** ****** ******** ******* ******* ***** ** ***** ********* ***** ** ***** ********* ** *** ***** ********** ****** *** ******* ***** ** ****** ****** ** ******** ** ****** ** *** ******** **** ** *** ******** ** **** ****** ********* *** ** ****** **** ****** *** ******** *** ****** ********** *** ********* ******** ****** ******* **** ** ****** ** ***** ********* ** ***** ************* ***** ******** *********** ** *** *********** ****** ******** **** ** *** ************* *** ** ******** ** *** *********** ** **** **** *********** ******* * ******* ** ** ***** ** *** ******** ** ******** ******** *** ******* **** ********* ***** *** ******* *** ****** **** ** ***** ********* **** ******* ** *********** ************ *** ********* **** ** *** ******* ** ******** ** ********** ** *** ******* ** ********** ********** ***************** *********** ***** ******** ************* *** *********** ********** **** **** ***** ***** ** ************ ************ ** ** ***** ******* *** ********** ********** ** ***** *** ************* ******* **** *** ** **** ********** ********** ********** ****** ************ ** ** *** **** ***** ***** ********* **** ** ******** **** ** *** **** **** **** *** ** ** ************ ******* * ********** *** ******** ****** ***** ** ** ****** ********* *********** ** ********* ****** *** **** **** ***** ******** ** ******** ****** ** ********* ** ****** ********* **** ** ************* *** ********** ****** ** ******** **** ******** ******** ** ** *** ** **** ** **** ********* **** ** ******** ** * * *** ****** ** ****** ****** ** *** ** ***** ** ***** ********* **** ******** ****** ****** ** * ***** **** ********* ********* ** ****** *** ******* *** ****** ******* ********* **** **** ******** ****** ** * **** ******* **** ****** ************ **** ** ******* *** ******* ***** ** ****** ** ***** **** ** ***** *************** **** **** *** ********* ******* ** ******* *** ** ** ****** ***** ** *** ********** ** ******* **** ** ****** *** ******** *************** *** ******* ******* ***** *** **** ** ********** ** **** **** ************ ******** ** ** **** ***** ***** ***** ** ** **** *** ** ** **** *** ****** ** **** **** ****** ****** ** ***** **** * ********* ******* ** *********** ********** ** ***** ************** ** **** ***** **** *** *** ********** ** **** **** ******* ***** ***** *** ****** ************** *** ************* ** ********* *** ********* *** ** ********* ** **** ** ************* ** **** ********** *********** ******** ******* *** ******* ***** ** ********* ***** ****** ** ***** ********* *********** **** ******** ** ***** **** ************ *** ** **** ********** **** *************** ** ***************** **** ********* ** ***** ********** ********* ** ************ ** **** ******* ****** Moris dans les buts, Burgess sur le retour ****** ** ********* ****** ****** ******* ** ******* ***** ********** ***** ****** ****** *** ********** ** ********** ********** **** ** ******* ******* *** ******* *** ****** ******************* ******* ****** ****** ** *** ** ************** ** ******** ******* **** ** ** *** ****** ******** ****** *** ********** ******** **** *** ****** **************** ************** ********** * **** ** **** ******* ************ **** ******* ****** ****** ** ********* ******* ********** **** ***** **** *** ***** ************ *********** ******* ** ****** ** ** ********* **** ** ******* *** ** ***** *** ******* **** *** ******* *** ** ****** **** *** **** ****** ***** ** ***** ********* *********** ********** ************ ** ****** ** ********* ****** ** **** **** **** ** ******* ****** ** ** ********** ** ********** ********** *** ****** ***************** **** *** ****** ******* ***** ******* ******* ** ***** ** ***** ****** *********** ** * **** ** ******** **** *** ***************** ******** ******* ****** ** ** ******** **** *** ******* ***** *** ****** ****** ** ******** ******** ****** ********* ********** ** ****** ** ***** *** ***** ******* ** ****** ****** ***** **** **** ******* ***** **** ** ***************** ****