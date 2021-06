Bruxelles-Ville inaugure 22 nouveaux emplacements résidentiels pour les forains

29/06 17:00 → 30/06 09:00

En cette fin d'après-midi, des averses orageuses sont encore attendues sur le centre et le sud-est du pays. Elles pourront mener à des précipitations abondantes. Ce soir et cette nuit, le temps deviendra plus sec sur le nord, mais une onde pluvio-orageuse peu mobile persistera plusieurs heures sur la moitié sud-est du pays. D'importants cumuls y seront donc possibles (de l'ordre de 20 à 40 l/m² voire plus sur une période de 12h).