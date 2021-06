Grève de la faim de sans-papiers: un camping solidaire s’organise place du Béguinage

L’Union des Sans-Papiers pour la régularisation (USPR), l’ASBL Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) et d’autres acteurs de la société civile organisent, à compter de mercredi 17h00, 24 heures de camping solidaire devant l’église du Béguinage à Bruxelles, en soutien aux 430 sans-papiers en grève de la faim depuis le 23 mai dernier.

Les sans-papiers ont occupé l’église fin janvier, puis également les réfectoires de l’ULB (Université Libre d Bruxelles) et de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) début février pour revendiquer des critères clairs de régularisation, tenant par exemple compte du travail et de l’ancrage des personnes, et la création d’une commission indépendante pour traiter les demandes. Le groupe rassemble quelque 475 personnes, en comptant les enfants qui ne font pas la grève de la faim.

À leur demande d’établir des critères clairs de régularisation, le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) a répondu que des régularisations exceptionnelles pour raison humanitaire existent, mais que « l’exception ne peut devenir la règle », selon un de ses tweets. « Il n’y aura pas de régularisation collective et celui qui donne de l’espoir aux grévistes de la faim jette de l’huile sur le feu ». Il a cependant proposé de mettre en place une « zone neutre », pour informer les grévistes de la faim sur l’avancée de leurs dossiers.

« Le mouvement des sans-papiers s’organise depuis des décennies pour obtenir des droits », avancent les organisateurs du camping solidaire dans leur communiqué. « Ces personnes ont besoin d’une solution pour sortir de l’exploitation et de la clandestinité dans lesquelles la loi actuelle les condamne. Après avoir épuisé tous les recours, elles ont décidé d’entamer une grève de la faim qui entre dans une phase critique ». Ils appellent le gouvernement à ouvrir un dialogue pour trouver une solution en urgence.

Les représentants des sans-papiers en grève de la faim ont constaté lundi matin que quatre personnes de l’occupation de l’ULB s’étaient cousu les lèvres, dont deux samedi. D’autres initiatives désespérées, comme l’ingestion d’objets et médicaments dangereux, ont été observées ces derniers jours. Alexandre Seron, directeur de campagne de Médecins du monde, a remarqué que « leur état de santé mentale et physique se dégrade. On a passé un cap où la grève de la faim pourrait avoir des conséquences irréversibles au niveau de leur santé ».