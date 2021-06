Orages, pluies intenses...: la Wallonie en alerte orange!

L’Institut royal de météorologie a placé le sud du pays en alerte orange ce mardi après-midi et jusque demain matin.

En cette fin d’après-midi, des averses orageuses sont encore attendues sur le centre et le sud-est du pays. Elles pourront mener à des précipitations abondantes. Ce soir et cette nuit, le temps deviendra plus sec sur le nord, mais une onde pluvio-orageuse peu mobile persistera plusieurs heures sur la moitié sud-est du pays. D’importants cumuls y seront donc possibles (de l’ordre de 20 à 40 l/m² voire plus sur une période de 12h).

Depuis 16h, la Wallonie a même été placée en alerte orange orages jusque demain matin 9h00. Ce qui est pire que prévu puisque, initialement, la Belgique avait été placée en avertissement jaune.

Mercredi matin, le temps sera couvert avec de la pluie sur l’est. Ailleurs, il y aura plutôt un risque de quelques averses locales. En cours de journée, la zone de pluie s’évacuera vers l’est, mais le temps restera très nuageux et des averses se développeront depuis le nord. Il fera frais pour la période de l’année avec 12 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et parfois assez fort à la mer, de secteur nord.

Mercredi soir, il fera toujours très nuageux et le risque d’averses se maintiendra. Le temps deviendra toutefois plus sec en cours de nuit sur la moitié ouest. Minima entre 9 et 13 degrés sous un vent faible à modéré d’ouest à nord-ouest.