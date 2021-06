Événement-test «Dance again» ce samedi soir à La Madeleine à Bruxelles

La salle La Madeleine ouvrira ses portes samedi soir à 350 volontaires pour une première soirée « clubbing » test en Belgique, ont annoncé mardi les organisateurs.

Cet événement intitulé « Dance again » est organisé par la Ville de Bruxelles, les ASBL Brussels Expo et Brussels Major Events, le CHU Saint Pierre, l’Université Libre de Bruxelles (ULB) ainsi que la fédération Brussels By Night.

La sécurité sanitaire de la soirée est assurée par une nouvelle technologie de testing ultra rapide. Les volontaires sont invités à se faire tester entre 13h00 et 19h00 samedi au centre du Heysel, en formule drive-in ou piétons. Deux files seront spécialement dédiées au projet. Le prélèvement effectué sera envoyé au Palais 12, où se trouve un laboratoire d’analyse. Les volontaires recevront leurs résultats par SMS avant le début de la soirée. Ceux avec des tests négatifs recevront un code QR leur donnant accès à la salle de la Madeleine.

Les 350 tickets mis en vente lundi au prix de 5 euros étaient tous partis mardi en milieu d’après-midi. L’affiche rassemble le groupe L’Or du Commun, ainsi que les DJ Vega et Black Mamba.