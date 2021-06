Ixelles: trois jeunes font acte de bravoure et sauvent des flammes des riverains

La nuit du 27 juin, un particulier circulant à trottinette constate un matelas en flammes posé sur la façade d’un immeuble à appartements avenue de l’Hippodrome à Ixelles.

Le feu se propage rapidement aux volets du rez-de-chaussée ainsi qu’à la façade même, dégageant une fumée importante. Tandis qu’il fait appel aux services de secours (police et pompiers), il est rejoint par un trio de trois jeunes hommes – ayant vu au loin les flammes et ayant décidé de venir voir s’ils pouvaient être utiles – qui n’hésiteront pas à défoncer la porte d’entrée et à s’engager dans l’immeuble afin de prévenir étage par étage les résidents endormis de l’incendie en cours et à les évacuer à l’air frais.

Une fois les habitants évacués, les trois jeunes hommes ont stoppé plusieurs automobilistes afin de se munir d’extincteurs et partiellement maîtriser l’incendie. Les pompiers, assistés de membres de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles, prendront le relais et quitteront les lieux vers 3h40, une fois l’incendie totalement maîtrisé.

Le laboratoire fédéral est descendu sur les lieux et des premiers éléments recueillis, il semblerait que l’incendie soit de nature criminelle, ce que l’enquête actuellement en cours confirmera ou non.

Grâce à l’héroïsme des particuliers que nous tenons à saluer, les dégâts faisant suite à l’incendie sont purement d’ordre matériel, à savoir la façade et les escaliers de l’immeuble sont endommagés, le logement de la famille du rez-de-chaussée est pour l’heure inoccupable et la voiture stationnée à l’adresse de l’un des résidents des étages est également endommagée suite à la forte émanation de chaleur et à l’implosion des vitres du rez-de-chaussée.

Le courage de Younes (26 ans), d’Imad et du second Younes, âgés pour leur part de seulement 20 ans, allié à leur réactivité et à leur sang-froid ont très probablement sauvé la vie de six personnes dont un enfant en bas âge. Bravo à eux !