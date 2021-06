Bruxelles: Mamma Roma développe sa nouvelle image

29/06 14:00 → 30/06 03:00

Cette après-midi, de nouvelles cellules orageuses se développeront, principalement dans l'intérieur des terres. Etant donné leur faible mobilité, il y aura un risque d'importants cumuls en précipitations là où ces orages se manifesteront. Plus localement, de la grêle est possible. Ce soir et cette nuit, le temps deviendra plus sec à partir du nord du pays. Toutefois, sur le centre et au sud du sillon Sambre-et-Meuse, des précipitations abondantes sont attendues (de l'ordre de 20 à 40 l/m² voire localement plus sur une période de 12h) Sur certaines provinces, il n'est pas exclu que la couleur de cet avertissement évolue vers le code orange en cours de journée pour ce risque de précipitations très abondantes.