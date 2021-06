Anderlecht: les services administratifs et techniques déménagent à Veeweyde

En ce début d’été, les départements « Cadre de vie » et « Développement de la Ville » déménagent au numéro 100 de la rue de Veeweyde. Situé dans un ancien entrepôt complètement rénové, le site administratif accueillera le public dès le début du mois de juillet sur une surface de plus de 5000m².

Différents services liés à l’aménagement et la gestion du territoire seront rassemblés dorénavant au numéro 100 de la rue de Veeweyde. Ce déménagement concerne notamment les services Travaux publics, Signalisation, Développement urbain et mobilité, Inspection et conformité urbanistiques, Aménagement, Permis d’environnement et d’urbanisme ainsi que les Archives. L’accueil des citoyens est également repensé : désormais tout se fera sur rendez-vous.

Ces nouveaux locaux sont l’occasion pour l’administration communale d’intégrer pleinement ses agents dans la conception et l’organisation de leur nouveau lieu de travail. « En effet, ces nouveaux locaux ont été développés en se basant sur le « New Way of Working » (NWOW) afin de favoriser le bien-être au travail et la collaboration des agents administratifs et techniques », avance la commune.

Ce projet fera également office de laboratoire et de vitrine pour une modernisation du futur environnement de travail de l’ensemble de l’Administration communale d’Anderlecht. « Ce projet situé à deux pas du centre historique nous permettra d'accueillir le public dans de meilleures conditions, en rassemblant les services dans un même lieu, mais également d'offrir un environnement de travail plus confortable et moderne aux agents communaux. Il s'agit d'un dossier majeur pour notre administration communale », souligne l'échevine des Bâtiments communaux, Fatiha El Ikdimi (cdH).

Ce projet a été lancé à l’initiative du bourgmestre, Fabrice Cumps, de l’échevine Fatiha El Ikdimi et de l’ensemble du collège échevinal.