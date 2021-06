Le Football Village de l’Autoworld peut accueillir plusieurs centaines de supporter

Pas toujours évident de trouver un lieu équipé en grands écrans et en boissons où l’on peut suivre les différents matchs de l’Euro de façon confortable. C’est ce que The Football Village qui, comme lors des précédentes coupes du monde et des précédents Euro, reprend ses quartiers dans l’Autoworld.

Capitale européenne et ville internationale, Bruxelles compte parmi sa population cosmopolite de nombreux citoyens des différents pays qualifiés pour l’Euro 2020. The Football Village, la fan zone internationale de l’Autoworld, se propose d’accueillir tous les supporters, quelle que soit l’équipe qu’ils supportent. Equipées de plusieurs grands écrans, les trois salles du Village peuvent accueillir au total près de 300 personnes dans le respect des gestes barrières.

« Du premier coup d’envoi au dernier coup de sifflet, tous les matchs de l’Euro 2020 seront diffusés sur grands écrans, sur la terrasse couverte du musée Autoworld et dans les salles spacieuses de sa brasserie, nouvellement gérée par le groupe de restauration Choux de Bruxelles », explique la direction. Point fort du lieu : sa vaste terrasse couverte avec vue sur le parc du cinquantenaire depuis les arcades du monument.

Au Cinquantenaire. - D.R.

The Football Village reprend en réalité une formule qui avait déjà fait ses preuves à l’Euro (2012 et 2016) et à la Coupe du Monde (2010, 2014 et 2018). Cette sixième édition doit simplement se plier aux nouvelles exigences sanitaires. « À la différence des éditions précédentes où l’espace était bondé et l’ambiance euphorique pour certains matchs, cette année le Village se mettra sagement en mode covid : uniquement places assises, tables espacées, personnel masqué, gel hydroalcoolique à volonté, toilettes désinfectées… »

Les portes du Village s’ouvrent une heure avant le premier match du jour. Covid oblige, la capacité étant réduite, les organisateurs conseillent d’arriver tôt pour occuper les meilleures places ! Afin de limiter l’affluence et assurer le confort de tous, la direction se réserve le droit d’entrée.