Sambi Lokonga toujours plus proche d’Arsenal

Arsenal a augmenté son offre à 17,5 millions d’euros pour le capitaine du RSCA

Ce mercredi, Albert Sambi Lokonga reprend les entraînements au Sporting d’Anderlecht. Mais ne sera-ce pas qu’une simple visite à Neerpede pour vider son casier ? Le milieu de terrain se rapproche toujours un peu plus d’Arsenal. Il a déjà trouvé un accord personnel avec le club londonien depuis plusieurs jours. Et les négociations se poursuivent dans le bon sens entre les deux clubs. Il ne reste que quelques détails à régler entre Anderlecht et Arsenal dont le pourcentage à la revente que le Sporting espère le plus haut possible. De son côté, le Sporting ne confirme pas que les négociations sont proches d’aboutir.

Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, indique qu’Arsenal a rehaussé sa dernière offre aux alentours de 17,5 millions d’euros. Une somme à laquelle s’ajoute des bonus qui pourraient atteindre les quatre millions. Il ajoute qu’Anderlecht demande 15 % à la revente mais il n’y a pas encore d’accord entre le RSCA et Arsenal à ce niveau. La fumée blanche est donc très proche…