Bruxelles-Ville: l’ABSL Arty Farty Brussels occupera le nouveau centre de police

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a désigné un gestionnaire pour son nouveau projet d’occupation transitoire du site sis 2-8 rue De Ligne. Après avoir lancé un appel à projet en février dernier, le nouveau centre de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, accueillera bientôt l’ASBL Arty Farty Brussels et son projet RESET ! jusqu’au début des travaux début 2023.

Ce projet s’inscrit dans l’Accord de Majorité 2018-2024 qui a pour ambition de favoriser les occupations temporaires et de lutter contre l’inoccupation des biens immobiliers. « Pour ce faire, la Ville de Bruxelles octroie un subside d investissement à hauteur de 213.000 euros et de 60.000 euros de fonctionnement à l ASBL choisie, Arty Farty Brussels, pour y développer son projet », explique Lydia Mutyebele (PS), échevine en charge de la Régie foncière.

L’ASBL Arty Farty Brussels, milite pour une prise en compte renforcée de la vision culturelle, artistique et créative pour réduire les fractures sociales, territoriales et générationnelles. En tant que coordinatrice générale du projet, elle travaillera en collaboration avec deux autres partenaires : Coopérative Lavallée (Smartcoop) et ASBL Under My Network. Ces trois organisations pourront compter sur un soutien du Palais des Beaux-arts dans la mise en place et la programmation du projet.

Smart, au travers de l’équipe coordinatrice de la Coopérative La Vallée, accompagnera Arty Farty Brussels dans la mise en place du projet sur les volets techniques et d’aménagements ainsi que dans la gestion courante du site.

L’ASBL Under My Network, via Les Garages Numériques, est une structure experte dans l’organisation d’expositions audiovisuelles, elle sera chargée du développement et de la coordination du projet artistique.

Organisé autour d’un projet européen fédérateur, leur projet RESET ! place « l’art et l’humain au centre de la reconstruction et des considérations sociétales ». Arty Farty Brussels, Under My Network et La Vallée souhaitent développer un projet culturel et rassembleur en invitant des artistes, associations mais aussi des concitoyens à s’associer.

« À travers ce projet artistique et socioculturel, le but est d insuffler une nouvelle dynamique au cœur de Bruxelles en renouant un lien avec les artistes et les concitoyens et ce, grâce à un véritable espace de cohésion sociale et d’effervescence démocratique. Une dynamique qui arrive à point d honneur après un Covid désastreux pour le secteur de la culture », ajoute Lydia Mutyebele.

RESET ! s’articule autour d’un musée éphémère d’arts numériques et contemporains dont la mise en place sera précédé d’une phase de création : résidence d’artistes. Les ASBL prévoient de créer un appel à candidature pour cette résidence d’artistes et de cibler exclusivement les artistes bruxellois pour relancer notre scène locale. Pensé comme un Parlement européen alternatif, un auditorium de 229 places permettra à RESET ! d’accueillir des débats animés par un large collectif de structures culturelles et médiatiques. Les projections, conférences et masterclass organisées auront comme objectif de redéfinir les politiques publiques européennes dans les domaines de la culture et des médias.