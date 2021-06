Forest: permis d’urbanisme accordé à l’école musulmane El Hikma

L’Institut El Hikma La Sagesse a obtenu son permis d’urbanisme pour la construction d’un bâtiment scolaire de 22.000 m2, situé sur une zone de tension démographique de la commune de Forest, et destiné à accueillir 1.250 élèves et 130 équivalent temps plein pour leur encadrement.

« Pour ce projet au cœur d’une zone en reconvention, un montant de 1,5 million d’euros a été dégagé suite à l'appel à projets lancé en 2017 pour la création de places. Elle a en outre bénéficié d’un soutien de 1,4 million afin d’accélérer l'ouverture de l'école secondaire. Enfin, la Fédération Wallonie-Bruxelles a apporté une garantie sur emprunt à hauteur de 15.000.000 euros », révèle Frederic Daerden (PS), ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge des bâtiments scolaires.

Le projet consiste en la création d’une école qui accueille les enfants de 2,5 ans à 18 ans, avec une section maternelle, primaire et secondaire. Elle disposera également d’une crèche pouvant accueillir 35 enfants en bas-âge (à partir de 3 mois), d’une bibliothèque ainsi que d’infrastructures sportives telles qu’une salle de sport et une piscine. Le projet veut participer à l’environnement du quartier et souhaite donc s’ouvrir sur le quartier en mettant à disposition de tous les habitants l’ensemble des infrastructures de l’école (la cour, le parking, les locaux et les infrastructures sportives) en dehors des utilisations par l’école.