Bam !, la marque bruxelloise propose des mélanges pour simplifier votre repas

Florence et Aurélie ont réorienté leur carrière. - D.R.

Il n’est pas toujours facile de concilier une démarche eco-friendly avec la vie active. Afin de simplifier la vie d’un plus grand nombre, Florence et Aurélie proposent des mélanges gourmands dans des bocaux consignés. Un projet qui se veut durable, zéro déchet et eco-friendly. Explications.