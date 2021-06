Les bus Noctis redémarrent le 2 juillet

Les bus Noctis reprennent du service à partir de vendredi 2 juillet en Région bruxelloise, annonce la Stib dans un communiqué. Les 11 lignes de nuit avaient été interrompues en raison de la crise du coronavirus.

La totalité de l’offre Noctis sera remise en service dès le week-end prochain pour permettre aux Bruxellois de renouer avec la vie nocturne, indique la société de transports publics bruxelloise.

Les lignes avaient été instaurées en 2007 pour permettre aux voyageurs de rentrer chez eux en transports publics après avoir passé la soirée du vendredi et du samedi en ville. Avec le confinement et le couvre-feu instauré à Bruxelles, les bus de nuit n’avaient plus de raison d’être.

Mais la vie reprend un cours (presque) normal et le réseau Noctis a à nouveau un intérêt, souligne la Stib.

Les bus Noctis circulent les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, de minuit à 3h du matin, à raison d’un bus toutes les 30 minutes. Onze circuits desservent la ville.