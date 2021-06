L’ex-directeur Grégor Chapelle: «Fier de ceux qui font Actiris au jour le jour»

27/06 15:00 → 29/06 09:00

Jusqu'à mercredi compris, la Belgique sera sur le chemin de différentes vagues d'averses orageuses en provenance de la France. La première est attendue ce dimanche dans l'après-midi et en soirée. Ces orages pourront être intenses, accompagnés de grêle et de coups de vent. L'ouest du pays devra probablement composer avec les orages les plus marqués (près de 30 l/m² ou davantage en peu de temps). Après une accalmie la nuit prochaine, une seconde zone d'averses accompagnées d'orages nous parviendra déjà ce lundi matin. Il faudra être particulièrement attentif à la vague d'orages suivante, attendue lundi soir et la nuit de lundi à mardi, avec des orages à nouveau potentiellement intenses, et qui suivront de près les précipitations convectives des événements précédents. Mardi en journée et surtout mercredi, le risque d'orages sera encore bien présent (à suivre).