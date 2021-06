Ganshoren: le test de fermeture à l’entrée de l’avenue Broustin a débuté

La commune de Ganshoren veut créer une place piétonne à l’entrée de l’avenue Broustin, entre deux établissements: le Fréderiksborg et la Brochette du Chalet. Objectif? Avoir une vraie place dans cette commune du nord-ouest de Bruxelles mais aussi réduire les problèmes de sécurité routière sur l’avenue Broustin et mettre fin au trafic de transit en provenance ou en direction de la commune voisine de Jette. Le test de mobilité, prévu à la mi-juillet, vient déjà d’être mis en place! Avec la fermeture du croisement formé par l’avenue Broustin, l’avenue des Gloires Nationales et l’avenue Jacques Sermon. Explications avec l’échevin Stéphane Obeid (MR).

************ ********* *** ** ***** ***** ** ****************** ******** ************ ********* *********** ****** ********** *** ** ********* * ***** ****** ****** *** ** *** ******** **** ******** ****** ***** ********** ************ *** **** ** ** ******** *** ****** ************** **** ********* **** *** *********** ** ******** ** *** *** ** **************** ** ******** ****************** ** ************* ** *********** ****** ***** ************* ** ********* ** ****** ** ***** ******* * ***** **** **** ************* *** ** ****** ********** **** ** ***** ******** ** ** ******* *** ** ***** ****** ** ****** ** **************** ** ********* ***************** *** ****** ** *** ******* *** ********** ********** ** *** ******* ** **** ******* ** ****** **** ********** ** ** ************ ** ** ****** **** ** ********* ** **** ** *************** **** ********* ****** ******************* * *********** ** **** ** ***** *** ***** ****** ********** **** *** ****** ********* ********** * * *************** *** ********* ** ********* ********************** ** * ** * ****** ** ** ** ******* ******************