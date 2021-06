Uccle: motion unanime pour déplacer le terminus du tram 7 à la station Albert

Le conseil communal d’Uccle a approuvé à l’unanimité une motion demandant le déplacement rapide du terminus du tram 7 de la place Vanderkindere, où il est actuellement, vers la station Albert.

Actuellement, seul le terminus pour la ligne de tram 4 est prévu dans la station Albert. A défaut d’un aménagement permettant d’accueillir une troisième ligne de tram dans la station Albert, le tram 7 continuera à avoir son terminus à Vanderkindere. Cela signifie donc que pour un usager des transports en commun venant, par exemple de la Bascule/Bois de la Cambre/ULB et désirant se rendre à la gare du Midi, il aurait désormais deux ruptures de charge : une à Vanderkindere et une à Albert alors que maintenant, il n’a qu’une correspondance à l’arrêt Churchill.

Le texte adopté au conseil demande, plus précisément, à la Région et à la Stib :

– D’entreprendre dans les trois mois à venir toutes les démarches requises (dépôt de demande de permis d’urbanisme, réalisation de travaux etc) afin de garantir le déplacement du terminus de la ligne de trams 7 à la station Albert, que ce soit par la création comme prévu d’une arrière-gare au niveau -1 de celle-ci ou par tout autre aménagement – en surface par exemple – pour autant qu’il puisse intervenir plus rapidement et que la qualité de l’intermodalité entre les trams 4 et 7, le métro 3 et les bus 37, 48 et 54 soit comparable ;

– D’inclure la commune d’Uccle dans les réflexions sur le futur tracé du tram 7 vers Forest ;

– De réaliser les travaux de cette arrière-gare ou de tout autre aménagement – en surface par exemple – dans la foulée des travaux actuellement en cours afin de minimiser l’impact sur la mobilité des citoyens ucclois. « Notre commune est régulièrement caricaturée alors que nous avons une vision équilibrée de la mobilité et que nous procédons à de nouveaux aménagements depuis plusieurs années pour promouvoir le shift modal de la voiture vers les transports en commun ou d’autres modes de déplacement sans pour autant mener une chasse à l’automobiliste », commente le bourgmestre Boris Dilliès (MR). On ne peut demander à ce dernier de laisser sa voiture au garage si prendre les transports en commun ne s’avère pas plus efficace et plus rapide ».