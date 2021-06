Le Royal Park Music Festival, gratuit et éclectique, a lieu ce week-end à Laeken

Ce week-end, retrouvez le Royal Park Music Festival aux pieds de l’Atomium, incontournable rendez-vous estival bruxellois.

La 32e édition du Royal Park Music Festival se déroule ce week-end au Théâtre de Verdure, dans le Parc d’Osseghem (métro Heysel). Le festival de musique est gratuit et accessible à tous. Samedi et dimanche seront deux journées musicales festives, qui mêlent des artistes professionnels et amateurs, Belges et étrangers, sur fond de jazz, de blues et de musique du monde.

Retrouvez le programme ci-dessous :

Le fest ival se déroule habituellement dans le kiosque à musique du Parc de Bruxelles, mais celui-ci étant en travaux tout l’été, c’est dans le Parc d’Osseghem que l’on vous donne rendez-vous pour cette édition. Le festival s’est ouvert le dimanche du 20 juin, pour quatre dates week-end l’été. Il se clôturera le dimanche 11 juillet.