Anthony Moris retrouve ses sensations

Ce samedi, l’Union dispute -déjà- son quatrième match de préparation. Après Mons, Overijse et Heist, place à du plus costaud avec un déplacement à Ingelmunster face à Zulte Waregem. Une belle confrontation en perspective qui servira, surtout, d’engranger encore un peu plus de temps de jeu.

**** ********** **** **** **** ******* ****** ** ******** *** ********* *** ******** *** **** ******** ******* *** ** ******** ** ***** ** ********** ********** **** ** ********* ** * ******** *** ********** ******* ** ** ****** **** ******* *** ** ******* ********** ** *** ** ***** ****** ** ** ******** ***** *** ** ***** ****** ** **** ********* ** ****** *** ****** ********* ****** ************ ***** ***** *** ** ** ********* ** ******** *** ***** *** ** **** ********* ************* *** ******* ** **** ** ********** *** *** ** **** ****************** *********** ********** *** ****** ***** ***** ******* ** ******* ** ****** ** ** *********** *** ******** **** ** ***** *** ******* ******** ******* ** ***** **** **** ** ***** ******** ***** *** **** ************ **** **** ** **** ** ****** ** ************** ** ******* ************** *** **** *** ** **** ** ****** **** ** ****** ************** **** ****** **** ** **** ****** ********* ******** *** *** ***** ** ***** **** ******* ************** **** ** ********** ****** ********** ** ** ********* *************** ******** ** ********* ** ******* ***** ****** * ******* *** ******* *** ******* ** ********** ********** ** ** ****** ** ******* ************ *** ******* *** ****** ** ******* ** ******* **** *** *************** ** **** ** *** ******* *** ** **** ********** ****** *** **** **** **** ******* *** ***** ***** ******** ** ******* ** **************** ** **** ** *** ******** ** ** **** ********* ******** ***************** *********** *********** ************* ** ** *** ******* ******* ***** * ********* ** ******* ***** ******* ******* *** ******** ******* **** ** ** ********* ****** ** ****** ********** ** ******* ******* ********** *************** ******* **** ********** ** ******************* *** **** ** ******* ***** ************* ********** ***** **** *** **** **** ********** ********** ** ***** *** ******* ** ** ***** ******** ********* ** * * ****** ** ** *********** ***** **** **** ******** *** ****** ** * ** **** *** ** **** **** *********** **** ******* *** **** *** **** ****** ********* ****** ****** ** **** **************** ***** ****** ********** **** ********** ** ****** ** ******* ****************** ******** ***** *********** ***** ******** *** ** **** ********* *** ** **** **** *** ******* ************ **** *** *********** *** ** ** **** *** ** ****** ** ***** ** ********* ********* ** ***** ******* *** ****** **** ******* ** *** ** ****** ******* ** **** ** **** ******* **** ** ***** *********** ** *** ** **** ******* *** ******* ** ***** **** ******** **************** ***** ** * * *** ******** ** ***** *** ** ****** ** ****** **** **** ******* ** **** **** ******** *** ****** ** ** ***************** ******* ******