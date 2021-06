L’exposition Photocity a ouvert ses containers au public sur le site de Tour & Taxis

L’exposition itinérante en plein air Photocity s’est ouverte ce vendredi sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.

Ce sont trois expositions signées National Geographic ainsi que des clichés sortis de plusieurs galeries bruxelloises qui seront à découvrir, au travers de 80 containers des ports d’Anvers et Rotterdam, jusqu’au 12 septembre prochain.

Plus de 100 photographes de renom affichent leur travail dans 15.000m2 d’exposition. Les genres se mêlent. Les images tiennent du photojournalisme, du documentaire, de la photographie de paysages, comme du portrait.

Les expositions liées au magazine National Geographic comptent « Women – A Century of Change » sur l’histoire contemporaine des femmes, « Colors of the World » sur les beautés du monde et « 50 Greatest Wildlife Photographs » sur la richesse de la vie sauvage.

« Nous collaborons avec sept écoles de photo et deux galeries bruxelloises renommées », a fait valoir Serge Vanderheyden, coordinateur de l’événement. « Photographes chevronnés et jeunes talents se côtoieront ainsi au fil d’un événement éclectique ».

En outre, un partenariat avec le Mundaneum, un centre d’archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a permis d’exposer les images du photographe de renom Norbert Ghisoland, actif au début du XXème siècle.

En marge de Photocity, les visiteurs pourront aussi découvrir, sur le site de Tour & Taxis, des châteaux gonflables géants et l’exposition Dinos Alive. Du jeudi au dimanche durant tout l’été, « VOO Movie Experience » proposera encore un cinéma en plein air de 150 places.