Coronavirus: l’évolution positive se poursuit à Bruxelles

Les indicateurs épidémiologiques continuent à évoluer dans le bon sens à Bruxelles. Le variant Delta, particulièrement contagieux, y fait l’objet d’une « attention particulière » en matière de testing et de tracing, ceci pour empêcher que la libre circulation des personnes et les retours de vacances de l’étranger ne soient synonymes de remontée des contagions et d’un éventuel rebond des hospitalisations, a indiqué vendredi la Commission Communautaire Commune.

Au niveau des chiffres, le taux d’incidence -le nombre d’infections pour 100.000 habitants- est passé de 154 le 18 juin à 100 le 25 juin. Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués, n’a pas été aussi bas depuis près d’un an. Il est passé de 2,5 % à 1,5 % entre ces deux dates. La valeur R -le nombre d’infections provoquées par une personne malade- reste en-dessous de la barre de 1 et passe de 0,75 le 18 juin) 0,77 le 25.

Du 7 juin au 20 juin, le variant Alpha a diminué mais il reste le variant le plus répandu en Belgique, avec un taux de 71,3 % des contaminations. Le variant Delta gagne du terrain, depuis la semaine passée, le taux de contaminations a triplé et s’élève maintenant à 15,7 %. Les modélisations de l’Agence européenne prévoient que ce variant devienne dominant d’ici fin août. Le variant Gamma reste stable, avec un taux de 9,7 % et le variant Beta est présente un taux de 1,2 %.

Le variant Delta fait toujours l’objet d’une attention particulière car il est plus contagieux. La Cocom recommande fortement de se faire vacciner : des études démontrent qu’être vacciné complètement (deux doses ou une seule pour le vaccin unidose) protège efficacement contre les variants, y compris le variant Delta. La vaccination protège également contre les formes les plus sévères du Covid-19, comme le Covid long qui peut également toucher les jeunes.

Hospitalisations en baisse

Les hospitalisations ont continué à diminuer, passant de 109 le 18 juin à 101 le 23.

Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois est passé de 58 à 51, d’une date à l’autre.

Le nombre de décès est passé de 11 décès le 18 à 7 le 25 juin.

Actuellement, le nombre de tests PCR et de tests antigènes effectués en Région de Bruxelles-Capitale est de plus de 40.000 unités par semaine. Un tiers des tests effectués actuellement sont des tests PCR pré-voyages. Il s’agit du nombre le plus élevé en Belgique. La capacité de testing est d’environ 12.000 tests par jour : 8.000 tests dans les 8 centres de test (Albert, Gare du Midi, Heysel, Mérode, Molenbeek, Pachéco, Saint-Gilles, Schaerbeek) et environ 4.000 tests via les autres canaux (médecins généralistes, hôpitaux ?).

En parallèle, plusieurs pharmacies bruxelloises proposent des tests antigéniques rapides.

Pour pouvoir se faire tester rapidement sans mettre les professionnels de la santé sous une pression supplémentaire inutile, la Cocom demande aux voyageurs de prendre un rendez-vous dans un centre de dépistage via la plateforme https ://brussels.testcovid.be en mentionnant que cette prise de rendez-vous se fait dans le cadre d’un voyage à l’étranger.