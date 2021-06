Découvrez la promotion (g)astronomique de l’Écailler du Palais Royal avec les Diables

La prestigieuse adresse gastronomique située dans le quartier du Sablon se lance dans une opération séduction. L’objectif : ouvrir ses portes à une nouvelle clientèle, plus jeune, avec des prix plus accessibles, sans pour autant changer la qualité. Et vous pouvez en profiter encore davantage durant cet Euro de football, grâce à une promotion inédite liée aux Diables Rouges.

Vous rendre à l’Écailler du Palais Royal, vous n’y avez peut-être même jamais pensé. Rien que d’y rentrer peut paraître intimidant. Puis, niveau portefeuille, ça peut sembler inaccessible. Mais si on vous disait que vous aviez peut-être une jolie opportunité de vous rendre dans cet établissement mythique qui a vu passer Patrick Bruel, Michel Drucker, Eddy Merckx, Gérard Depardieu ou encore Bill Gates.

Le cadre est atypique, la décoration n’a pas changé depuis l’ouverture en 1957. - Photos EPR

Il se murmure même qu’à l’étage, côté VIP, la plupart des grands accords gouvernementaux ont été signés…

Mais venons-en au plat principal : la promotion que vous pouvez utiliser dès maintenant en utilisant le code « I like Belgium » lors de votre réservation. Jusqu’à la potentielle demi-finale de la Belgique, – le 6 juillet –, vous obtenez 25 % sur votre repas. Et ce, même si la Belgique venait à être éliminée dimanche contre le Portugal !

Encore mieux, si les Diables Rouges passent les demis et atteignent la finale, vous aurez droit à une promotion de 50 % jusqu’à la finale prévue le 11 juillet. En cas de victoire finale de la Belgique, l’Écailler du Palais Royal vous offrira carrément votre repas si vous avez réservé votre table. Bref, une action alléchante, même si le parcours des Diables Rouges est semé d’embûches.

« Moins 35 à 40 % »

Cela dit, même sans cette promotion, les prix ont déjà baissé, car la volonté d’attirer une nouvelle clientèle est réelle. « Nous avons baissé nos prix de 35 à 40 % », confirme Jérôme, le sommelier passionné de l’établissement. « À la carte, l’Écailler propose tous ses meilleurs plats, ceux qui ont fait sa renommée depuis 1957. »

Et la qualité ne baisse pas un instant, nous pouvons le confirmer après un passage dans l’établissement. Pour un menu dégustation 4 services, vous facturez 75 euros. Pour un gastronomique de cette qualité, c’est plus que raisonnable. Lors de notre dégustation, nous n’avons personnellement rencontré aucune fausse note.

Le service est impeccable et vos papilles gustatives sont directement sous le charme du macaron en sucré/sacré, rillettes de saumon, oeufs de saumon et pâte de citron. Le tartare de bar, avec son caviar oscietra et sa crème aigre, se déguste avec énormément de plaisir, d’autant plus que le sommelier suggère un vin à votre convenance, toujours en vous racontant avec passion l’histoire de la bouteille. Ensuite, un grand classique connu des fidèles clients se présente devant vous : les raviolis de homard, bisque au curry léger. Inutile de préciser que vous profitez de chaque bouchée avec bonheur. On poursuit en beauté avec le merlu rôti accompagné de légumes de saison, espuma carotte et safran, et jus d’asperges.

Vous pourrez finalement profiter d’un fromage à la recette très surprenante, – on n’en dit pas plus – ainsi qu’un dessert, un « Paris-Brest » par exemple, pour clôturer votre soirée.

Il est clair que si, en plus, vous profitez de la promotion, vous pourrez ainsi vous offrir une des plus belles adresses gastronomiques de la capitale. Un très bon plan, surtout si les Diables Rouges décident de réduire votre note !