Anderlecht: Anthony Braeckmans est condamné à 25 ans de prison

La cour d’assises de Bruxelles a prononcé, vendredi en début d’après-midi, une peine de 25 ans de prison à l’encontre d’Anthony Braeckmans, reconnu coupable, jeudi soir, de l’assassinat de son oncle. Daniel Vander Meuter avait été découvert mort à son domicile, rue Homère à Anderlecht, le 6 octobre 2019. Il avait été victime de plusieurs coups de couteau.

Les jurés et les trois magistrats de la cour ont rapidement délibéré et ont suivi le réquisitoire de l’avocate générale en prononçant une peine de 25 ans de prison à l’encontre du coupable.

Anthony Braeckmans, âgé de 51 ans, était en aveu d’avoir porté plusieurs coups de couteau à son oncle, Daniel Vander Meuter, le 5 octobre 2019, au domicile de ce dernier, rue Homère à Anderlecht. Il avait cependant soutenu qu’il n’avait pas eu l’intention de le tuer et qu’il n’avait pas prémédité son geste. Mais le jury n’a pas cru à sa version selon laquelle il s’était rendu chez son oncle par hasard, parce qu’il devait aller aux toilettes ou demander à celui-ci une photo de son épouse décédée, la tante d’Anthony Braeckmans.

Ce dernier avait aussi avoué avoir ensuite fouillé la maison et avoir volé la chaîne en or que la victime portait autour du cou, pour ensuite l’échanger contre quatre doses de cocaïne. Il avait encore admis que le couteau retrouvé dans les mains de la victime provenait de chez lui et qu’il le portait le jour des faits.

Par le passé, Anthony Braeckmans avait été aidé financièrement à plusieurs reprises par sa tante et son oncle. Mais leur relation s’était détériorée pour diverses raisons, notamment après qu’Anthony Braeckmans ait été condamné pour des faits de drogue. Le quinquagénaire avait affirmé s’être senti rejeté par son oncle, après le décès il y a une dizaine d’années de sa tante.