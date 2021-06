Saint-Josse: port du masque plus obligatoire dans les lieux publics très fréquentés

Le port du masque n’est plus obligatoire à Saint-Josse.

Le bourgmestre Emir Kir a pris un arrêté levant l’obligation du port du masque dans les artères commerciales et les lieux publics fortement fréquentés de Saint-Josse.

Pour rappel, cette obligation avait été prise à l’issue de la Conférence des Bourgmestres levant l’obligation généralisée du port du masque en Région bruxelloise à partir du 9 juin et la Commune avait précisé que la pertinence du dispositif serait évaluée régulièrement.

« Tous les voyants sont au vert : couverture vaccinale en hausse, diminution du taux d’infection et des hospitalisations. On observe aussi des comportements spontanés et responsables de la population qui a le réflexe de sortir le masque lorsqu’il y a foule, même quand ce n’est pas obligatoire. Il faut se réjouir de cette intériorisation des gestes de protection par nos habitants et compter sur leur sens des responsabilités », précise Emir Kir.